Орел, 20 сентября, 2021, 09:42 — ИА Регнум. На выборах в Орловский областной совет народных депутатов «Единая Россия» набирает 28,89% голосов, таковы промежуточные данные на утро 20 сентября по данным системы ГАС «Выборы».

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

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КПРФ набрала 21,93% голосов, «Справедливая Россия» получила 15,62%, ЛДПР смогла набрать 10,21%, «Новые люди» получили 9,14%, «Партия пенсионеров» — 6,72%. «Зеленые» получили 2,59%, «Партия Роста» — 0,73%.

В Орловской области 17−19 сентября проходило голосование на выборах в облсовет. 25 депутатов избираются по одномандатным округам, 25 депутатов — по единому избирательному округу пропорционально числу голосов избирателей.