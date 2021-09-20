Москва, 20 сентября, 2021, 09:31 — ИА Регнум. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ после выборов просит признать более 20 НПО нежелательными на территории России, заявил глава комиссии Василий Пискарёв («Единая Россия»).

geralt Интернет

Следите за развитием событий в трансляции: «В России подводят итоги трёхдневных выборов — все новости»

«Комиссией подготовлено обращение в Генеральную прокуратуру с предложением о признании данных НПО нежелательными на территории России», — сообщил Пискарёв.

Он обратил внимание на спланированную кампанию по распространению «подсказок» и навязыванию граждан определенных предпочтений в ходе голосования.

«Причем ряд иностранных НПО (всего более 20 организаций) в процессе избирательной кампании открыто призывали Facebook, Twitter и Google не исполнять предписания компетентных органов и игнорировать требования российского законодательства об удалении запрещенного контента», — возмущен парламентарий.

Он также указал на то, что западные СМИ развернули задолго до выборов враждебную по отношению к России пропагандистскую кампания по дискредитации избирательной системы в нашей стране. Наибольшее количество таких публикаций зафиксировано в средствах массовой информации США, Великобритании, Германии, Франции и Чехии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в России с 17 по 19 сентября проходили выборы в том числе в Госдуму.