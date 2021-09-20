Москва, 20 сентября, 2021, 09:03 — ИА Регнум. В дни голосования в России, где в течение трёх дней проходили выборы в Госдуму, а также региональные выборы глав регионов и в местные парламенты, зарубежные неправительственные организации, в частности движение «Голос» (организация признана в России иностранным агентом), массово распространяли фейки о выборах в России. Об этом заявил глава комиссии Госдумы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев («Единая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGMUM Выборы

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"В первую очередь это относится к информации движения «Голос», признанного в России иноагентом. Есть информация о прямой (финансовой) и косвенной (методические материалы) зарубежной поддержке, направленной на дискредитацию выборов», — подчеркнул политик.

Пискарев добавил, что также были зафиксированы факты обучения за границей провокаторов для организации инцидентов на выборах.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в Единый день голосования состоялись прямые выборы глав девяти субъектов РФ, также граждане избирали 39 региональных парламентов. В МВД РФ заявили, что в ходе голосования нарушений общественного порядка, способных повлиять на итоги голосования, допущено не было.