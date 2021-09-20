Екатеринбург, 20 сентября, 2021, 08:58 — ИА Регнум. В Свердловской области «Единая Россия» удержит контроль над региональным Заксобранием. Это следует из материалов на сайте ЦИК РФ.

Resizia Выборы

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Кандидаты от неё лидируют во всех 25 одномандатных округах. А по партийным списка она набрала 36,11% голосов избирателей. На втором месте значится КПРФ (23,06%), а на третьем «Справедливая Россия — За правду» с 14,27%. Четвёртое место у ЛДПР (9,81%), а пятое у партии «Новые люди» (8,72%).

Как сообщало ИА REGNUM, выборы проводились 17−19 сентября.