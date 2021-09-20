Москва, 20 сентября, 2021, 08:41 — ИА Регнум. Прошедшие выборы ещё раз доказали, что демократия в России есть, правила и процедуры работают, отметил вице-спикер Госдумы VII созыва Пётр Толстой («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

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«И это, конечно, бесит русофобов по всему миру, уже начавших атаки на результаты голосования. Но легитимность голосования, наш выбор — это не вопли европейских демократов, а свободный выбор граждан России», — подчеркнул Толстой в телеграм-канале.

Популистские заявления тех, кто не смог завоевать доверие людей, так и останутся лишь словами, уверен парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв («Единая Россия») обратил внимание на то, что западные СМИ развернули задолго до выборов враждебную по отношению к России пропагандистскую кампания по дискредитации избирательной системы в стране. При этом наибольшее количество таких публикаций зафиксировано в средствах массовой информации США, Великобритании, Германии, Франции и Чехии.