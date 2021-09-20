Москва, 20 сентября, 2021, 08:35 — ИА Регнум. «Справедливая Россия» уверенно проходит в Госдуму по партийным спискам и может провести в нижнюю палату парламента еще около десяти депутатов по одномандатным округам. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября, об этом заявил лидер партии Сергей Миронов.

Дарья Драй ИА REGNUM Сергей Миронов

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«Пять лет назад, когда в 21:00 по московском времени объявили первые результаты голосования, у нас были цифры в два раза ниже», — сказал Миронов.

Он также отметил, что не в последнюю очередь положительные итоги связаны с активной предвыборной кампанией, которую партия проводила на Дальнем Востоке, в том числе в рамках кампании по выборам губернатора Хабаровского края, где баллотировалась Марина Ким.