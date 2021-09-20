Хабаровск, 20 сентября, 2021, 07:53 — ИА Регнум. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев поблагодарил избирателей за явку на прошедших выборах — она составила более 44%. Это самый высокий показатель за последние семь лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Марина Каширская, ИА REGNUM Выборы

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«Такой процент явки говорит о высоком доверии людей к институту выборов, свидетельствует об их гражданской активности и, главное, — о легитимности состоявшихся в Хабаровском крае выборов», — сказал Дегтярев, добавив, что рад поддержке жителей его как кандидата в губернаторы региона.

Глава Хабаровского края пояснил, что намерен работать «для всех жителей, даже для тех, кто пока сомневается, и тех, кто не дошел до избирательных участков».

По словам Михаила Дегтярева, итоги выборов говорят о доверии к президенту РФ Владимиру Путину, потому как в Хабаровский край он прибыл по решению главы государства.

«Это большой кредит доверия мне лично и моей команде. Мы многое уже сделали, но еще больше запланировали. Работа не останавливается», — сказал врио губернатора.

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Как сообщало ИА REGNUM, по предварительным итогам голосования на выборах губернатора Хабаровского края после обработки почти 80% бюллетеней уверенно лидирует действующий врио губернатора Михаил Дегтярёв — у него уже больше половины голосов.