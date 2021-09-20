Белгород, 20 сентября, 2021, 08:26 — ИА Регнум. Предварительные итоги выборов депутатов Государственной думы восьмого созыва по состоянию на 06:00 20 сентября подвели в региональной избирательной комиссии. По федеральному и одномандатным округам лидирует партия «Единая Россия», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Единый день голосования

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После обработки 99,29% протоколов по федеральному округу у «Единой России» 51,76% голосов. Далее партии расположились следующим образом: КПРФ — 18,61%, ЛДПР — 7,21%, «Справедливая Россия — За правду» — 6,86% и «Новые люди» — 5,50%. Остальные партии не преодолели пятипроцентный барьер.

По Белгородскому одномандатному округу №75 лидирует Валерий Скруг с 47,73%, по Старооскольскому одномандатному округу №76 Андрей Скоч — 63,94%.

Напомним, выборы проходили в течение трёх дней с 17 по 19 сентября. Явка избирателей на 19:30 19 сентября составила 57,13%.