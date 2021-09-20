Ростов-на-Дону, 20 сентября, 2021, 06:18 — ИА Регнум. В Ростовской области нарушений общественного порядка на выборах депутатов Госдумы РФ восьмого созыва не допущено. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России.

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В период трёхдневного голосования в охране общественного порядка приняли участие более 9 тыс. сотрудников органов внутренних дел. Полицейские несли службу с представителями Росгвардии, казаками, общественниками, работниками частных охранных организаций.

ИА REGNUM напоминает, что с 17 по 19 сентября в Ростовской области состоялись выборы депутатов Госдумы РФ, Законодательного собрания и представительных органов власти ряда муниципальных образований.