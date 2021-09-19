Москва, 19 сентября, 2021, 21:15 — ИА Регнум. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов возмущен ситуацией в ходе выборов в Приморском крае, особенно действиями главы Уссурийского городского округа Евгения Коржа, передает корреспондент ИА REGNUM 19 сентября.

Флаг Приморского края

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«Мы настаиваем, чтобы все было приведено в норму», — заявил Зюганов в ходе пресс-конференции.

«Надо закончить вакханалию. Украсть голоса можно, но украсть доверие нельзя. Надо смотреть правде в глаза. Надо вести полноценный диалог», — сказал коммунист.

Он также предостерег от того, чтобы «палатки Коржей» перетекли в Европу.