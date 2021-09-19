Москва, , 19:58 — REGNUM В 17 субъектах РФ были случаи признания недействительными бюллетеней. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 сентября заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

Выборы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«По состоянию на пол-шестого, у нас 17 субъектов РФ — Адыгея, Башкортостан, Калмыкия, Мордовия, Северная Осетия, Алтайский край, Камчатский край, Ставропольский край, Брянская, Ивановская, кемеровская, Ленинградская, Московская, самарская, Ульяновская, Челябинская области и город Москва — имеют случаи признания недействительными бюллетеней на ряде избирательных участков», — заявила Памфилова.

«Всего на 54 избирательных участках недействительными признано 8 тыс. 539 избирательных бюллетеней. Цифра не окончательная, так как на ряде участков сейф-пакеты с недействительными бюллетенями опечатаны», — указала она.