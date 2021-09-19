Москва, 19 сентября, 2021, 19:58 — ИА Регнум. В 17 субъектах РФ были случаи признания недействительными бюллетеней. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 сентября заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

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"По состоянию на полшестого, у нас 17 субъектов РФ — Адыгея, Башкортостан, Калмыкия, Мордовия, Северная Осетия, Алтайский край, Камчатский край, Ставропольский край, Брянская, Ивановская, Кемеровская, Ленинградская, Московская, Самарская, Ульяновская, Челябинская области и город Москва — имеют случаи признания недействительными бюллетеней на ряде избирательных участков», — заявила Памфилова.

«Всего на 54 избирательных участках недействительными признано 8 тыс. 539 избирательных бюллетеней. Цифра не окончательная, так как на ряде участков сейф-пакеты с недействительными бюллетенями опечатаны», — указала она.