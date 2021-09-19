Магас, 19 сентября, 2021, 20:09 — ИА Регнум. В Ингушетии завершились трехдневные выборы, на которых жители республики голосовали за депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва и парламента республики седьмого созыва.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы

Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы 17-19 сентября 2021 года в России – трансляция»

В течение трех дней, с 17 по 19 сентября, в регионе были открыты для голосования 137 избирательных участков. На них могли совершить свой выбор 231 557 избирателей. По последним данным, выборы прошли при высокой активности граждан. Всего к избирательным урнам за три дня пришли более 162 человек. Последние данные по явке местный избирком дал на 15:00 19 сентября. На это время проголосовали более 70% избирателей.

В настоящее время члены избирательных комиссий приступили к подсчету голосов избирателей.