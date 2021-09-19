Вашингтон, , 19:17 — REGNUM Посол России в США Анатолий Антонов проинформировал Белый дом о кибератаках из Соединенных Штатов на выборы в Госдуму России. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

Анатолий Антонов Mil.ru

«Как только я услышал о том, что большая часть атак, это было в пятницу, приходится на Соединенные Штаты, я незамедлительно информировал об этом Белый дом», — отметил дипломат.

По словам Антонова, американская сторона внимательно отнеслась к этой информации и попросила передать более конкретные данные по тем каналам, которые у нас существуют.

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Напомним, ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявила о беспрецедентности кибератак на сайт избиркома. Около половины таких атак осуществлялись с территории США.