Симферополь, , 18:39 — REGNUM Сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах в помещениях территориальных избирательных комиссий в Республике Крым получили в избиркоме, информацию проверяет полиция. Об этом журналистам сообщил 19 сентября председатель избиркома Крыма Михаил Малышев.

Выборы Наталья Хомутова ©

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«Речь идет о якобы заминировании двух территориальных избирательных комиссий, где не проходит голосование. Это территориальные комиссии города Алушты и Черноморского района. Мы в соответствии с инструкцией поставили в известность правоохранительные органы, которые предпринимают необходимые меры», — цитирует Малышева «Крыминформ».

Он добавил, что все избирательные участки региона работают в обычном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, на 15:00 в Крыму проголосовали уже 43,7% избирателей.