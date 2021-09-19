Ростов-на-Дону, , 18:00 — REGNUM В Ростовской области к 15:00 мск 19 сентября в выборах депутатов Госдумы РФ восьмого созыва приняли участие 36,52%.Такие данные приводит ЦИК.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

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До 20:00 мск продолжают свою работу 2 601 избирательный участок. Голосование проводится как в очном формате, так и с помощью дистанционного электронного голосования. Заявление на удалённый режим участия в выборах подали 10% донских избирателей — порядка 300 тыс. жителей Ростовской области.

ИА REGNUM сообщало, что в очном формате в выборах к полудню 19 сентября приняли участие 30,5% избирателей Ростовской области. С учётом дистанционного голосования явка составила 36%.

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