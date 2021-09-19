Краснодар, , 16:56 — REGNUM Почти 55% избирателей Краснодарского края приняли участие в выборах депутатов Государственной думы по данным на 15:00 19 сентября, сообщили в пресс-службе администрации региона.

На выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Всего на 15:00 проголосовали 2 365 433 жителя Краснодарского края — 54,91% от общей численности избирателей. Избирательные участки будут открыты до 20:00.

Как сообщало ИА REGNUM, 17,18 и 19 сентября в России проходит голосование на выборах депутатов Государственной думы нового созыва. На Кубани также проходят выборы в Совет федеральной территории «Сириус» первого созыва, депутатов представительных органов в 23 муниципалитетах и глав 63 городских и сельских поселений.