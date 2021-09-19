Санкт-Петербург, 19 сентября, 2021, 16:06 — ИА Регнум. По данным на 15:00 мск 19 сентября, в Ленинградской области пришли на избирательные участки 476 тысяч 400 избирателей. Это составляет 34,22% от общего числа избирателей, внесенных в списки. Об этом сообщил глава Леноблизбиркома Михаил Лебединский.

Leningrad-reg.izbirkom.ru Выборы в Ленобласти

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Цифра проголосовавших дана нарастающим итогом, с учетом тех, кто приходил на участки 17 и 18 сентября.

В Ленинградской области проходит голосование на выборах депутатов Государственной Думы и выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области. Одновременно проходят очередные, досрочные, повторные, дополнительные выборы депутатов советов депутатов в 19-ти муниципальных образованиях и выборы главы Новодевяткинского сельского поселения Всеволожского муниципального района.