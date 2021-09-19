Москва, , 15:34 — REGNUM Российская система онлайн-голосования работает в штатном режиме и успешно отразила все DDoS-атаки. Об этом сегодня, 19 сентября, заявил журналистам директорРегионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ)Рустам Сагдатулин.

Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы 17-19 сентября 2021 года в России – трансляция»

«В целом все отлично работает, все хорошо. По поводу безопасности и отражения атак — все системы справились», — сообщил Сагдатулин.

Он уточнил, что основные кибератаки на систему онлайн-голосования пришлись на первый день выборов — 17 сентября. Но атаки оказались бессильны — они лишь вызвали небольшую задержку в 30 секунд при загрузке сервиса.

Стоит отметить, что 18 сентября ЦИК РФ сообщил об отражении крупной DDoS-атаки на электронные системы комиссии. Было заблокировано порядка 246 тысяч паразитных запросов.