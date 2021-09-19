Москва, 19 сентября, 2021, 15:07 — ИА Регнум. Лидер парламентской партии КПРФ Геннадий Зюганов принял участие в голосовании, передает корреспондент ИА REGNUM 19 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

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Коммунист проголосовал, как обычно, на избирательном участке № 142 в Доме творчества на Миуссах в Москве.

«Сегодня я пришел на избирательный участок и отдал свой голос за созидательные перемены. Они нужны нам, как воздух!» — отметил Зюганов.

Он призвал граждан РФ прийти на избирательные участки и проголосовать.