Искитим, Новосибирская область, 19 сентября, 2021, 13:39 — ИА Регнум. В новосибирском городе Искитим на избирательный участок пришла одна из долгожителей Елизавета Ефимовна Волкова. Избирателю 103 года, сообщает новосибирский избирком.

Izbirkom54.nso.ru 103-летняя Елизавета Ефимовна Волкова проголосовала на выборах в Новосибирской области

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А на избирательном участке №1652 в Кировском районе Новосибирска проголосовала Валентина Павловна Тихонова. Ей 95 лет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что явка избирателей в Новосибирской области на 15:00 часов сегодня, 19 сентября, составила 29,80%.

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