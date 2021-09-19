Владикавказ, 19 сентября 2021, 10:07 — REGNUM В Северной Осетии 19 сентября стартовал завершающий день голосования на выборах депутатов Государственной думы восьмого созыва. В течение двух предыдущих дней жители республики продемонстрировали большой интерес к выборам. На избирательные участки пришли более 315 тыс. избирателей. Явка превысила 60%, сообщили в региональном центризбиркоме.
Напомним, 19 сентября в Северной Осетии также пройдут выборы главы республики. Его выберут из трех кандидатур, предложенных президентом РФ Владимиром Путиным, депутаты парламента республики.
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