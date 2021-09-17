Владикавказ, , 08:42 — REGNUM В Северной Осетии дан старт трехдневному голосованию на выборах депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва. Ровно в 08:00 открыты все335 участков для голосования. В течение трех дней — с 17 по 19 сентября — свое волеизъявление смогут выразить 518 458 жителей республики, наделенных избирательным правом.

Выборы R-19.ru

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Как сообщили в центризбиркоме РСО-Алании, все избирательные участки республики обеспечены видеонаблюдением. В Общественной палате региона создана видеостена, с помощью которой все наблюдатели смогут контролировать ход выборов круглосуточно в течение трех суток. Всего в Северной Осетии сформирован пул наблюдателей из 700 человек.

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Напомним, помимо депутатов Госдумы, в Северной Осетии будут избирать депутатов собраний представителей в населенных пунктах пяти районов. Кроме того, в единый день голосования республика обретет нового главу. За его кандидатуру будут голосовать депутаты парламента. Среди претендентов на пост главы субъекта РФ врио главы региона Сергей Меняйло и два депутата парламента — Валерий Баликоев «Патриоты России» и Медея Элдзарова (КПРФ).

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