Симферополь, , 22:09 — REGNUM Более 500 тыс. избирателей Крыма приняли участие в выборах депутатов Государственной думы РФ по итогам второго дня голосования. Об этом в соцсетях сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов вечером 18 сентября.

Крым Марина Каширская © ИА REGNUM

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«Более полмиллиона крымчан пришли на избирательные участки за два дня голосования на выборах в Госдуму РФ VIII созыва». По предварительным данным, явка в Крыму составила порядка 35%», — уточнил Константинов.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Крыма 17, 18 и 19 сентября выбирают депутатов Государственной думы, а также голосуют на трёх дополнительных выборах. В регионе организовано 1 170 избирательных участков. В списках избирателей — более 1,4 млн человек.