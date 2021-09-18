Москва, 18 сентября, 2021, 17:26 — ИА Регнум. 18 сентября на выборах в Госдуму проголосовала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом сообщает РИА Новости.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

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По последним данным, представитель внешнеполитического ведомства проголосовала на участке, расположенном в школе на Ленинградском шоссе в Москве.

Как передавало ИА REGNUM, 18 сентября мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что почти 1,5 млн избирателей в Москве отдали голоса на выборах в Госдуму онлайн.

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