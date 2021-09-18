Москва, 18 сентября, 2021, 16:55 — ИА Регнум. Первые победители розыгрыша акции #ВыбираемВместе в рамках программы «Миллион призов» определены среди участников онлайн-голосования на выборах в Москве. Об этом 18 сентября сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Иван Лазебный ИА Красная Весна Квартира

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В ходе розыгрыша, в котором приняли участие 1 119 285 человек (55% от всех зарегистрированных на дистанционное электронное голосование), были определены обладатели 150 тыс. призов.

Так были разыграны 10 однокомнатных квартир, 50 автомобилей, а также 10 000, 25 000, 50 000 и 100 000 призовых баллов (каждый балл равен 1 рублю). Их можно потратить на покупку продуктов, вещей, мебели или лекарств, а также на благотворительность, посещение кафе и ресторанов.

Отметим, что жителям столицы необходимо было проголосовать дистанционно до 20:00 17 сентября для того, чтобы принять участие в розыгрыше.

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