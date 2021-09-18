Москва, 18 сентября, 2021, 14:47 — ИА Регнум. Партия «Справедливая Россия — За правду» подготовит «Белую книгу» нарушений на выборах. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 сентября, об этом сообщил лидер парламентской фракции в Госдуме Сергей Миронов.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы

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«Белая книга» будет выпущена в печатном и цифровом вариантах и будет содержать большой массив фото — видео‑ и аудиоматериалов и другой документальной информации о нарушениях на выборах в Государственную думу РФ VIII созыва», — сказал Миронов.

По его словам, данные также будут переданы в установленном порядке в правоохранительные органы и ЦИК РФ.

«Страна должна знать своих антигероев. Перечислим их поименно, с фотографиями и должностями», — пообещал он.