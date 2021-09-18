Ставрополь, 18 сентября, 2021, 11:49 — ИА Регнум. В Ставропольском крае первый день голосования на выборах в Государственную думу и думу Ставрополья прошел при высокой активности избирателей. Явка на избирательные участки в среднем по краю превысила 19,43%. Численность проголосовавших избирателей составила 367 215 человек. Такие данные привела центральная региональная избирательная комиссия на 20:00 17 сентября.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выборы

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Наиболее активно голосовали жители Нефтекумского и Труновского района, где явка превысила 27%.

Напомним, в Ставропольском крае проходят трехдневные выборы депутатов Госдумы и думы Ставрополья. С 08:00 18 сентября открыты все 1259 постоянных избирательных участков. Численность избирателей в крае составляет 1 889 444 человек.

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