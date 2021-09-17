Ставрополь, , 08:47 — REGNUM В Ставропольском крае дан старт трехдневному голосованию на выборах в Государственную думу — нижнюю палату Федерального собрания РФ и в думу Ставрополья. Помимо этого, пройдут выборы в органы самоуправления в Ставрополе, Невинномысске, Железноводске, Кисловодске и Пятигорске. Всего будет избран 191 депутат.

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С 08:00 на Ставрополье открыты все 1259 постоянных участковых избирательных комиссий. Участие в выборах смогут принять 1 889 444 избирателя, наделенные избирательным правом на 1 июля 2021 года.

Жителям края предстоит определить достойных представителей партий в Госдуме РФ восьмого созыва. В ходе выборов будет также определен состав будущего парламента Ставрополья. На выборах в думу Ставрополья по одномандатным округам баллотируются 123 кандидата от семи партий: ЛДПР, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Справедливая Россия — За Правду», «Новые люди», «Единая Россия», КПРФ, «Коммунисты России». Всего в списках кандидатов 361 претендент. Они поборются за 50 депутатских мандатов.

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