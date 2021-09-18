Санкт-Петербург, 18 сентября, 2021, 11:44 — ИА Регнум. Публичное разбирательство с участием представителей избиркома и общественных наблюдателей подтвердило отсутствие признаков вброса бюллетеней на одном из участков в Петербурге, рядом с которым 17 сентября была задержана женщина с пачкой настоящих незаполненных бюллетеней в сумке. Как передает корреспондент ИА REGNUM, о предварительных итогах разбирательства 18 сентября сообщил член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин.

Dan Taylr Вброс бюллетеней

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Напомним, как установлено, женщина является членом избиркома этого участка №2188. Накануне начала голосования она взяла на основную работу в детском саду часть избирательных бюллетеней, которую в избиркоме не успели проштамповать и подписать, чтобы доделать эту работу. Утром 17 сентября при открытии участка выяснилось, что бюллетеней не хватает. Был составлен соответствующий акт, а женщина отправилась на работу за недостающими бюллетенями, по возвращении с которыми и была задержана полицейским. Разбирательство нарушения назначили на время после закрытия первого дня голосования.

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«В 20:00 началась процедура — под видеонаблюдением, в присутствии членов общественной палаты, представителей общественного штаба, СМИ. Было составлено два акта: первый — о недостающих бюллетенях, их там не более 50-ти по выборам в Госдуму, а по ЗакСу еще меньше. И о том, что именно то количество было донесено, всё сошлось», — заявил Кузьмин.

По его словам, «это никакой не вброс, никакие не поддельные бюллетени, теперь мы можем это уже достоверно говорить, а оплошность участковой избирательной комиссии».

Он добавил, что окончательная оценка действиям членов УИК будет дана после избирательной компании.