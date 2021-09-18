Новосибирск, 18 сентября, 2021, 10:17 — ИА Регнум. Мобильные группы новосибирского областного избиркома и специалисты центра общественного наблюдения проводят проверки сообщений о нарушениях в СМИ и социальных медиа. Об этом сообщила председатель избирательной комиссии Ольга Благо.

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«Мы внимательно следим за распространяющейся в медиаполе информацией и проверяем все сообщения, позволяющие идентифицировать место, суть нарушения, и гражданина, сообщающего о нарушениях. Большую помощь в этом оказывает центр общественного наблюдения, специалисты которого в большинстве случаев могут по данным с видеокамер установить или опровергнуть факт нарушения, что значительно экономит ресурс мобильных групп избиркома», — рассказала Благо.

В целом, по её словам, выборы в регионе проходят достаточно спокойно, сообщений о серьёзных нарушениях не зафиксировано, а по всем поступившим обращениям проводятся проверки, об их результатах информируются заявители.