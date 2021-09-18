Москва, 18 сентября, 2021, 10:15 — ИА Регнум. Из числа поступивших в ситуационный центр партии «Единая Россия» (ЕР) за первые сутки голосования в Госдуму РФ жалоб 99% оказались фейками. Об этом 18 сентября сообщили в пресс-службе партии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

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«Почти 99% обращений в ситуационный центр «Единой России» в первые сутки голосования являются фейками», — сказал заместитель секретаря генерального совета партии «Единая Россия» Сергей Перминов.

Также он добавил, что в общей сложности ситуационные центры «Единой России» проверили свыше 45 тысяч обращений. При этом большая часть из общего числа поступивших в центр звонков и сообщений относилась к процедурным вопросам и текущей ситуации на избирательных участках.

«Сами наблюдатели только 654 сообщения обозначили как данные о нарушениях, что крайне мало в масштабах всей страны. Сокращается число жалоб, связанных с превышением полномочий со стороны членов участковых избирательных комиссий (УИК). Показала свою эффективность практика непрерывного обучения членов УИК с правом решающего голоса», — уточнил замсекретаря генсовета партии ЕР.

Кроме того, он пояснил, что в ситуационный центр помимо сообщений о юридически значимых нарушениях, поступает информация из соцсетей и СМИ.

«Вчера мы увидели попытку создать огромное количество сообщений о якобы имевших место нарушениях. Была видна увеличенная плотность информационного сигнала — когда в медиа и соцсетях разом появляется множество сообщений, которые должны формировать негативную картину. Однако абсолютное большинство из них не имеют отношения к нарушениям и вообще к реальности», — указал Перминов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Ингушетии в первый день выборов в Государственную думу восьмого созыва и Народное собрание республики седьмого созыва пришла на избирательные участки пятая часть избирателей.