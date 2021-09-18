Москва, 18 сентября, 2021, 09:56 — ИА Регнум. Более 1,3 млн человек проголосовали онлайн на выборах в Государственную думу РФ, сообщает 18 сентября официальный сайт мэра и правительства столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

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«Более 1,3 миллиона голосов уже зарегистрировано в системе онлайн-голосования», — рассказали в мэрии.

Всего возможность для электронного голосования получили более 2 млн москвичей. Те, кто пока не воспользовался этим правом, смогут проголосовать до 20:00 19 сентября.

В мэрии напомнили, что участники электронного голосования смогут выиграть призы, в том числе квартиры и автомобили.