Москва, 18 сентября, 2021, 08:47 — ИА Регнум. Бот так называемого «Умного голосования», с помощью которого оппозиционный блогер Алексей Навальный пытался влиять на процесс выборов в России, заблокирован в мессенджере Telegram. Это произошло после того, как основатель мессенджера Павел Дуров в своем канале написал, что Telegram ограничит работу ботов, которые связаны с предвыборной агитацией.

putnik Алексей Навальный

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Напомним, что 17 сентября компания Google и Apple удалили приложение Навального из своих магазинов. Из действенных инструментов у сторонников Навального остался бот «Умного голосования» в Telegram. Несмотря на то, что Дуров назвал удаление приложения «Навальный» «опасным прецедентом», бот «Умного голосования» был заблокирован, так как, выборная агитация в дни голосования запрещена законом.