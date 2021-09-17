Минск, 18 сентября, 2021, 00:24 — ИА Регнум. В 1990-е белорусский народ отверг попытку построить националистическое государство крайне радикального толка под лозунгом «Белоруссия для белорусов», не дал развалить страну и растащить богатства по углам, сохранил мир и согласие в обществе. Об этом 17 сентября заявил Александр Лукашенко, выступая в Минске на «форуме патриотических сил «Символ единства», сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

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«И в августе — сентябре прошлого года, когда в острый период развязанной против нас гибридной агрессии белорусы отстояли свою независимость. Мы, настоящие белорусы, не дали повторить блицкриг 40-х годов прошлого столетия, — поведал Лукашенко. — Но к драматическим урокам первой половины прошлого столетия мы возвращаемся не для того, чтобы кого-то упрекнуть. Я повторю, что говорил не раз. Соседи нам даны от Бога, как и любому другому государству. В отношениях со всеми мы стремимся к миру и дружбе. Мы никогда не зарились на чужой каравай или клочок земли. Нам своего хватает. Мы даже не напоминаем сегодня им о том, что Белосток и Белосточчина — это белорусские земли, что Вильно — это тоже белорусский город, и земли вокруг . Мы же об этом не говорим».

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«Но никогда мы не позволим героизировать бурых (речь про польского военного преступника Ромуальда Райса по кличке «Бурый» — прим. президентской пресс-службы) и прочих убийц белорусского народа. Такими они навсегда останутся в нашей исторической памяти. И нечего здесь делать тем, кто этих преступников тащит из забытья. Кто пытается подчинить, растоптать, разорвать нашу суверенную страну, сделать ее частью санитарного кордона, окружающего братскую Россию», — сообщил Лукашенко.

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