Минск, 17 сентября, 2021, 23:53 — ИА Регнум. Свыше 4 млн человек проживали в 20−30-е годы XX века «на оккупированной Польшей территории», они были лишены права говорить на родном языке, учиться в национальных школах, развивать свою самобытную культуру и называть себя белорусами, и 17 сентября 1939 года этому был положен конец. Об этом 17 сентября заявил Александр Лукашенко, выступая в Минске на «форуме патриотических сил «Символ единства», сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Александр Лукашенко

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Выступая на форуме с выведенной на экран картой западнорусских земель после Рижского мирного договора 1921 года, Лукашенко сказал: «Посмотрите, где была Белоруссия, растерзанная, разорванная, поделенная… Это было справедливо? Нет. 20 лет люди мучились, над ними издевались, запрещали разговаривать так, как они хотят, не говорю уже, что учиться детям негде было, шло ополячивание, полонизация этой части Белоруссии. Мы не могли с этим смириться».

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Напомним, Александр Лукашенко родился в 1954 году в БССР. Он бессменно правит постсоветской Белоруссией с 1994 года. За это время он лишь однажды поздравил соотечественников с эпохальной исторической датой — 17 сентября 2009 года, в годовщину 70-летия воссоединения Западной Белоруссии с БССР.