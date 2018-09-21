Белорусы собирают подписи за праздничную дату 17 сентября

Минск, , 17:43 — REGNUM 17 сентября 1939 года начался Освободительный поход РККА на территорию разгромленной гитлеровской Германией Польши. По итогам военной операции красноармейцев стало возможным воссоединение Восточной Белоруссии (БССР) с Западной Белоруссией («восточными окраинами» II Речи Посполитой Польской). Спустя 79 лет граждане Республики Беларусь инициировали сбор подписей под петицией, в которой властям предложено «учредить государственный праздник — 17 сентября День Объединения Белоруссии (День Объединения Западной и Восточной Белоруссии)».

«Дата 17 сентября имеет важное значение в истории Беларуси. К сожалению, сегодня она оказалось незаслуженно забытой. Но она требует увековечивания в народной памяти путем учреждения соответствующего государственного праздника», — констатировали авторы обращения.

В тексте петиции сказано:

«17 сентября 1939 года части РККА начали освободительный поход с целью освобождения от польской оккупации территорий Западной Беларуси, Украины и Литвы, захваченных Польшей в ходе войны 1919−1921 годов. В результате освободительного похода к БССР были присоединены Брестская и Гродненская области, части Минской и Витебской областей. Вследствие этого территория Беларуси увеличилась практически в 2 раза. Активное участие в освобождении Западной Беларуси принимали и жители оккупированных территорий. Жившие в течение 20 лет в условиях репрессий, угнетения, ополячивания белоруссы при приближении частей Красной армии поднимали национально-освободительные восстания. Дата 17 сентября знаменует событие, имеющее особое историческое и общественно-политическое значение для Республики Беларусь, оказавшее существенное влияние на развитие белорусского государства и общества. К сожалению, сегодня это событие оказалось незаслуженно забыто. Тем очевиднее тот факт, что оно требует увековечивания в народной памяти учреждением соответствующего государственного праздника. На основании изложенного, просим внести изменения в Указ Президента Республики Беларусь от 26.03.1998 № 157 «О государственных праздниках, праздничных днях и памятных датах в Республике Беларусь», с включением в него нового государственного праздника — 17 сентября День Объединения Беларуси (День Объединения Западной и Восточной Беларуси), а также рассмотреть возможность объявления 17 сентября нерабочим днем».

Напомним, что в предыдущие годы представители белорусской общественности неоднократно поднимали вопрос об учреждении государственного праздника или праздничной даты 17 сентября, предлагалось такое название: «День Воссоединения белорусского народа». В 2016 году был создан общественный «Комитет 17 сентября», который декларировал: «Мы, белорусы, представители разных поколений и политических убеждений, едины в одном: необходимо добиваться восстановления памятной даты 17 сентября и добиваться признания её государственным праздником в Республики Беларусь, а также памятной датой Союзного государства как Дня воссоединения белорусского народа».

Также напомним, что ещё до окончания Второй мировой войны, в августе 1945 года ЦК КП (б)Б принял постановление «О подготовке и проведении празднования 17 сентября — Дня воссоединения белорусского народа в едином Белорусском государстве». В честь эпохального для белорусской истории события были названы многие улицы и площади в разных населённых пунктах БССР.

Отметим, что 17 сентября 2009 года президентская пресс-служба опубликовала поздравление Александра Лукашенко с юбилеем — 70-й годовщиной воссоединения Западной Белоруссии с Белорусской Советской Социалистической Республикой. Руководитель республики констатировал бесспорный факт: в результате военной операции произошло воссоединение искусственно разделенного белорусского народа, что явилось актом исторической справедливости.

Читайте ранее в этом сюжете: 17 сентября: День воссоединения народов Белоруссии и Украины