Екатеринбург, 17 сентября, 2021, 21:15 — ИА Регнум. В Свердловской области 17 сентября общественный порядок на выборах охраняли 4548 сотрудников органов внутренних дел. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь областного главка МВД России Валерий Горелых.

Фото: Валерий Горелых Полицейский на избирательном участке

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Также к процессу были привлечены 100 представителей Уральского юридического института МВД России, 155 членов добровольных народных дружин и 775 работников ЧОП. Полиция в постоянном режиме взаимодействовала с территориальными избиркомами, коллегами из Росгвардии, общественниками и правозащитниками и общественниками. А на участках дорог возле мест проведения выборов инспекторы ГИБДД обеспечили безопасность движения.

Нарушений допущено не было. Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области выбирают депутатов Госдумы и областного Заксобрания. Голосование проводится на 2496 избирательных участках.