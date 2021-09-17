Белгород, 17 сентября, 2021, 20:59 — ИА Регнум. Завершился первый из трёх дней голосования на выборах депутатов Государственной думы восьмого созыва и досрочных выборах губернатора Белгородской области. Явка составила 22,91% избирателей, сообщили ИА REGNUM 17 сентября в региональном избиркоме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

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На 1 263 избирательных участках региона присутствовали и вели контроль за соблюдением законодательства 4 053 наблюдателя и 963 члена избирательных комиссий с правом совещательного голоса. Проголосовали 280 529 избирателей, таким образом, явка составила 22,91% из общего количества граждан, включённых в списки избирателей на территории Белгородской области.

В Белгороде работает Центр общественного наблюдения за выборами, впервые в дни голосования на всех участках ведётся круглосуточное видеонаблюдение.