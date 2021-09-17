Нижний Новгород, 17 сентября, 2021, 19:58 — ИА Регнум. В Нижегородской области на 370 участках из 2161 работают комплексы обработки избирательных бюллетеней. Общее число избирателей, которые смогут их использовать — 742 825 человек. Об этом 17 сентября сообщили нижегородские СМИ со ссылкой на избирательную комиссию.

Марина Каширская ИА REGNUM КОИБы

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По данным избиркома, автоматизированные комплексы установлены на избирательных участках в Нижнем Новгороде, Дзержинске и городе-спутнике Бор. Комплексы предназначены для автоматизированного приема и обработки бюллетеней для голосования, а также подсчета голосов избирателей.

«Комплексы обработки избирательных бюллетеней — это полная автоматизация процесса, в которой исключен человеческий фактор. Мы потратили время на обучение для работы с этими устройствами, но в дальнейшем это компенсируется экономией времени, которое тратится на подсчет бюллетеней вручную», — сказал член участковой избирательной комиссии №338 Роман Валутин в интервью «НИА Нижний Новгород».

ИА REGNUMнапоминает, что голосование проходит в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября 2021 года. Жители Нижегородской области выбирают депутатов Госдумы и Законодательного собрания региона. Избиратели, которые оставляли заявки на сайте «Госуслуг» смогут проголосовать дистанционно.