Москва, 17 сентября, 2021, 17:11 — ИА Регнум. Пример, который подал согражданам президент России Владимир Путин, проголосовав дистанционно, повысит доверие к электронной системе голосования, сообщил 17 сентября журналистам заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев.

Kremlin.ru Путин голосует

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Напомним, Путин находится на самоизоляции. Он принял участие в голосовании на выборах в первый день — 17 сентября, проголосовав дистанционно из своей резиденции в Ново-Огарёво.

По оценке ЦИК РФ, явка в первый день в среднем по России составляет 10−15%, что является «штатным» значением.