Белгород, 17 сентября, 2021, 16:24 — ИА Регнум. В первый день голосования 17 сентября в Белгородской области уже приняли участие 14,13% избирателей. В региональной избирательной комиссии корреспонденту ИА REGNUM сообщили о явке на 15:00.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Выборы-2021

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На участки пришли 172 960 человек. Для выборов депутатов Государственной думы восьмого созыва изготовлено 2 454 800 бюллетеней, для досрочных выборов главы региона — 1 215 000 бюллетеней.

По состоянию на 1 июля 2021 года в Белгородской области зарегистрировано 1 225 678 избирателей.