Пекин, 17 сентября, 2021, 15:58 — ИА Регнум. Соединённым Штатам и Австралии следует объективно оценивать развитие КНР и перестать «ради собственных эгоистичных геополитических выгод порочить» Китай и вмешиваться в его внутренние дела. Об этом 17 сентября на брифинге заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь.

Iecs США и Китай

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Дипломат подчеркнул, что Пекин «осуждает и отвергает» это.

«США и Австралия должны перестать вмешиваться во внутренние дела Китая и перестать нарушать спокойствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — отметил представитель внешнеполитического ведомства.

Лицзянь добавил, что позиция Китая по вопросам Тайваня, Гонконга, Синьцзяна, Южно-Китайского моря и другим вопросам «последовательна и ясна». По его словам, Китай является не только главным двигателем экономического развития региона, но и его мирного развития и стабильности.

Дипломат также отметил, что США и Австралия должны идти в ногу со временем, уважать страны в регионе, избегать устаревшего мышления холодной войны.

Как сообщало ИА REGNUM, США и Австралия обратились к руководству Китая с призывом начать делать шаги по обеспечению стабильности и прозрачности в вопросах, связанных с ядерным оружием. На это указывалось в совместном заявлении двух стран по итогам переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена и главы Пентагона Ллойда Остина с министром иностранных дел Австралии Марис Пейн и австралийским главой минобороны Питером Даттоном, которые состоялись 16 сентября в Вашингтоне.

Кроме того, стороны выразили намеренность укреплять связи с Тайванем и поддерживать его участие в международных организациях.