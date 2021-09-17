Вашингтон, , 08:09 — REGNUM С призывом начать делать шаги по обеспечению стабильности и прозрачности в связанных с ядерным оружием обратились США и Австралия к руководству Китая. Это 17 сентября следует из совместного заявления двух стран по итогам переговоров глав МИД и Минобороны двух государств.

Ядерное оружие США National Museum of the USAF

В документе отмечается, что главы названных ведомств двух стан приветствуют диалог по обеспечению по стратегической стабильности между Россией и США.

«Руководители <…> призвали КНР предпринять шаги для продвижения стабильности и прозрачности в сфере ядерного оружия, соответствующие ее обязанностям как нового находящегося в процессе становления глобального игрока (на мировой арене)», — говорится в заявлении.

Отметим, 16 сентября в Вашингтоне прошли переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и главы Пентагона Ллойда Остина с министром иностранных дел Австралии Марис Пейн и австралийским главой минобороны Питером Даттоном.