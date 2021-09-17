Минск, 17 сентября, 2021, 15:40 — ИА Регнум. В Минске приостановлено расследование уголовного дела, возбуждённого по факту смерти одного из участников протестов после выборов в 2020 году Романа Бондаренко. Об этом 17 сентября сообщили в Генеральной прокуратуре Белоруссии.

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В надзорном ведомстве пояснили, что расследование приостановлено «ввиду неустановления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого». При этом отмечается, что в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 247 Уголовно-процессуального кодекса Белоруссии меры по установлению лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, принимаются и после приостановления производства по делу.

Как сообщало ИА REGNUM, один из участников протестных акций в Белоруссии Роман Бондаренко получил травмы в ходе инцидента 11 ноября 2020 года в одном из минских дворов в районе улицы Червякова. На следующий день он скончался. По данному факту белорусская Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть.

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В надзорном ведомстве подчёркивали, что «причастность сотрудников белорусских органов внутренних дел к причинению Бондаренко телесных повреждений не установлена».