Минск, , 00:15 — REGNUM YouTube-канал «Ник и Майк» опубликовал две аудиозаписи телефонных разговоров с обсуждением спецопераций, планировавшихся во время подавления массовых протестных выступлений 2020 года. Авторы публикации утверждают, что в новых скандальных материалах пресс-секретарша президента Белоруссии Наталья Эйсмонт и командир минского ОМОН Дмитрий Балаба обсуждают детали группового взаимодействия.

Белоруссия Amnesty.org

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В публикации «Балаба и Массандра готовились к охоте на Бондаренко | Лукашенко и Кочанова были в курсе» инициатором обоих звонков по мобильному телефону выступает Наталья Эйсмонт, известная также по прозвищу «Массандра». В их беседе фигурируют Александр Лукашенко, бывшая глава президентской администрации, а ныне спикер Совета Республики Национального собирания Наталья Кочанова, а также глава МВД (на то время) Юрий Караев, многократный чемпион мира по кикбоксингу и тайскому боксу Дмитрий Шакута и другие.

Все они являются фигурантами громкого криминального скандала, связанного с убийством минского диссидента Романа Бондаренко в ноябре 2020 года. После жестокого избиения группой, в которую предположительно входили Наталья Эйсмонт, глава белорусской хоккейной федерации (на то время) Дмитрий Басков, Дмитрий Шакута и другие, тело Бондаренко с проломленным черепом было подброшено в отделение милиции. На следующий день избитый скончался, и ни один из убийц до сих пор не привлечён к уголовной ответственности.

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Согласно аудиозаписи, Эйсмонт сообщает Балабе, что «есть поручение важное очень». Они договариваются «переговорить и спланировать» совместные действия группы Эйсмонт с группами поддержки со стороны силовиков — бойцами СОБР и ОМОН.

Балаба предлагает «организовать серьёзный рейд». Эйсмонт соглашается, сообщает об интересе Лукашенко к деталям деятельности провластной группы, терроризировавшей население в минском микрорайоне «Боровая», упоминает о Шакуте и СОБР, простит Балабу выделить в поддержку «ребят на подстраховку, которые с нами в прошлый раз работали».

Балаба пообещал выделить ей «ту же группу». Эйсмонт сообщает ему: «Кубраков мне говорил: «С вами должны работать одни и те же, если они вас устраивают». Ну, а сейчас получилось по-другому» (в октябре 2020 года Иван Кубраков сменил Юрия Караева на посту министра внутренних дел).

«Всё, договорились. Тогда с Димой Шакутой тот же человек созвонится. Всё, тогда группа будет та же, что была в прошлый раз. Я сейчас спланирую это всё», — ответил ей Балаба.

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