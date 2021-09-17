Москва, 17 сентября, 2021, 15:19 — ИА Регнум. В России начали производить вакцину от коронавирусной инфекции, разработанную сотрудниками Оксфордского университета и компании AstraZeneca. Производство препарата осуществляет фармацевтическая компания «Р-Фарм». Об этом 17 сентября сообщил первый заместитель главы Минпромторга Василий Осьмаков.

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Он отметил, что в России уже производятся иностранные вакцины. Конкретно препарат AstraZeneca предназначен для экспорта.

«Что касается внутреннего рынка, мы обеспечены собственными продуктами в полном объёме», — добавил Осьмаков, слова которого приводит РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор «Р-Фарм» Василий Игнатьев заявлял о планах компании ежемесячно выпускать несколько сотен тысяч доз вакцины AstraZeneca. Препарат в полном объёме будет поставляться на экспорт.

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Напомним, в мае Игнатьев сообщил, компания в июне выпустит в оборот первую партию вакцины «Р-Кови», которую «Р-Фарм» производит по лицензии.