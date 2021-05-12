Москва, , 23:31 — REGNUM Российская компания «Р-Фарм» выпустит первую партию вакцины от коронавируса по лицензии Оксфордского университета и AstraZeneca. Об этом сообщил 12 мая генеральный директор компании Василий Игнатьев.

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«Мы готовимся к тому, чтобы в июне выпустить в оборот первую партию вакцины «Р-Кови», которую «Р-Фарм» производит по лицензии», — приводит его слова РИА Новости.

Глава компании уточнил, что все партии препарата, которые будут производиться в России на производственных мощностях «Р-Фарм», будет предназначены для поставок на экспорт. Речь идёт об изготовлении нескольких сотен тысяч дозы вакцин ежемесячно.