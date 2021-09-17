«Волна пошла»: обнародован новый формат запуска выборных фейков
Москва, 17 сентября, 2021, 14:40 — ИА Регнум. Фиксируется новый формат запуска фейков — через группы в Telegram, страницы в Instagram. Об этом 17 сентября в своём телеграм-канале написал глава рабочей группы по общественному наблюдению за дистанционным электронным голосованием координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате страны Александр Малькевич.
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«Схема работает так: забрасывается тезис «как мы и говорили, готовятся якобы фальсификации, подвозы и т.п.», прикрепляются фотографии плохого качества, из которых вообще не следует то, что констатируется в этом вбросе. После чего эта информация мгновенно распространяется по сети», — пояснил Малькевич.
По его словам, идентифицировать авторов таких вбросов и прояснить детали фактически невозможно.
«Но фейки так работают: вызывают очень сильную эмоциональную реакцию. А благодаря Интернету очень легко поделиться любой информацией. Вот появляется такая картинка в ленте, пользователь видит её, возмущается (не забываем про новое правило цифровой реальности: «не рефлексируй — распространяй»), а через пару мгновений фейк отправлен всем знакомым. Всё. Волна пошла. Понимаю, что остановить этот процесс сложно. Поэтому просто призываю включить «холодную голову» и критически оценивать подобные истории», — пояснил эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Александр Малькевич заявлял, что зафиксировано уже более пяти тысяч фейков по поводу начавшихся в России выборов.
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