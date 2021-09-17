Санкт-Петербург, , 14:20 — REGNUM В Северной столице к одному избирательному участку на Васильевском острове прикрепили сразу 350 полицейских. По словам члена Санкт-Петербургской избирательной комиссии Олега Зацепы, это является проявлением гражданского долга служителей закона, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Сообщение о том, что к одному из избирательных участков Василеостровского района прикрепили сразу 350 полицейских, появилось утром первого дня голосования на выборах депутатов Госдумы России, а также Законодательного собрания Петербурга. В Горизбиркоме отметили, что не видят нарушений в таком количестве прикреплённых избирателей, тем более они смогут голосовать только за кандидатов в Госдуму и никак не смогут повлиять на результаты выборов в ЗакС.

«Заявления по голосованию по месту нахождения, так называемый «Мобильный избиратель», у нас были, но только на выборы депутатов в Государственную думу РФ. И по Законодательному собранию никаких бюллетеней сотрудники силовых ведомств не получили. Там было открепление в соответствии с законом по месту службы. Мы не видим здесь никаких инсинуаций и нарушений закона», — отметил член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин.

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Ранее Горизбирком Санкт-Петербурга объяснил появление на избирательных участках молодых людей в спортивной форме, которых приняли за участников выборной «карусели».

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